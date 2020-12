live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: passano Napoli e Roma, poker Leverkusen

Sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Alcuni verdetti sono stati già emessi, ma questa sera si completerà l'intero quadro dei sedicesimi di finale. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.

I RISULTATI DELLE ORE 18.55

Gruppo A

CSKA Sofia - Roma 3-1 (5' Rodrigues, 22' Milanese, 34', 55' Sowe)

Young Boys - Cluj 2-1 (84' Debeljuh, 94' rig. Nsame, 96' Gaudino)

Gruppo B

Dundalk - Arsenal 2-4 (13' Nketiah, 18' Elneny, 22' Flores, 67' Willock, 80' Balogun, 85' Hoare)

Rapid Vienna - Molde 2-2 (12', 46' Eikrem, 43' Ritzmaier, 90' Ibrahimoglu)

Gruppo C

Bayer Leverkusen - Slavia Praga 4-0 (8', 32' Bailey, 59' Diaby, 91' Bellarabi)

Hapoel Beer Sheva - Nizza 1-0 (72' Hatuel)

Gruppo D

Lech Poznan - Rangers 0-2 (31' Itten, 72' Goldson)

Standard Liegi - Benfica 2-2 (12' Raskin, 16' Everton, 60' Tapsoba, 67' rig. Pizzi)

Gruppo E

PSV - Omonia 4-0 (36' Malen, 63' rig. Dumfries, 91', 94' Piroe)

PAOK - Granada 0-0

Gruppo F

Napoli - Real Sociedad 1-1 (35' Zielinski, 92' William José)

Rijeka - AZ Alkmaar 2-1 (52' Menalo, 57' Wijndal, 93' Tomecak)

In grassetto le squadre qualificate ai sedicesimi di Europa League.

---

CSKA SOFIA - ROMA 3-1

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

20.44 - FINISCE IL MATCH!!!

Segui la diretta testuale di CSKA Sofia-Roma su TuttoMercatoWeb.com!

DUNDALK - ARSENAL 2-4

18.55 - Si parte!

13' - NKETIAH SBLOCCA SUBITO LA SFIDA!!! Il giovane calciatore dei gunners sfrutta l'errore della difesa e non sbaglia!!! I londinesi si avvicinano alla sesta vittoria su sei gare giocate.

18' - GOL PAZZESCO DI ELNENY!!! Il centrocampista egiziano carica il tiro dai 25 metri, rete spettacolare per il 2-0 dei gunners!!!

22' - IL DUNDALK ACCORCIA LE DISTANZE!!! Flores sfrutta la leggerezza difensiva degli ospiti, si riapre il match!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

67' - WILLOCK!!! L'ARSENAL TORNA AVANTI DI DUE GOL!!! Tutto facile per i londinesi, si avvicina la sesta vittoria nel girone!!!

80' - POKER DELL'ARSENAL!!! Balogun sfrutta l'assist di Pepe, piatto di prima intenzione che supera per la quarta volta Rogers!!!

85' - IL DUNDALK NON MOLLA LA PRESA!!! Arriva il gol del 4-2, segna anche Hoare!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Sesta vittoria su sei gare per la squadra di Mikel Arteta.

HAPOEL BEER SHEVA - NIZZA 1-0

18.55 - Si parte!

19.48 - Finisce il primo tempo!

20.03 - Si riparte!

72' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Hatuel sfrutta un pallone fortunoso in area di rigore, padroni di casa che passano in vantaggio!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa chiudono la loro esperienza in Europa League con un successo.

LECH POZNAN - RANGERS 0-2

18.55 - Si parte!

31' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Itten recupera palla sulla trequarti e calcia in porta, superando Bednarek!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

72' - HAGI!!! I RANGERS TROVANO IL GOL DEL 2-0!!! Rete facilissima per l'ex Fiorentina!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Gli scozzesi chiudono al primo posto.

BAYER LEVERKUSEN - SLAVIA PRAGA 4-0

18.55 - Si parte!

7' - Il Bayer ci prova subito, ma la punizione di Bailey esce di pochissimo.

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! BAILEY SBLOCCA IL MATCH!!! Azione confusa, Schick da due passi non trova l'impatto con la sfera ma ci pensa il numero 9 dei padroni di casa!!!

32' - DOPPIETTA DI BAILEY!!! Gran colpo di testa di Schick, palla che sbatte sul palo e rimbalza sui piedi del numero 9, che mette a segno il secondo gol di giornata!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

59' - DIABY!!! IL LEVERKUSEN CALA IL TRIS!!! Padroni di casa sul velluto, ospiti in netta difficoltà!!!

91' - BELLARABI CHIUDE I GIOCHI!!! Il Leverkusen chiude il match con un poker!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa si qualificano, partita senza storie. Ospiti avanti nonostante la sconfitta.

NAPOLI - REAL SOCIEDAD 1-1

18.55 - Si parte!

19.43 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

20.49 - FINISCE IL MATCH!!!

Segui la diretta testuale di Napoli-Real Sociedad su TuttoMercatoWeb.com!

PAOK - GRANADA 0-0

18.55 - Si parte!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Poche emozioni e nessun gol, gli spagnoli passano al turno successivo.

PSV - OMONIA 4-0

18.55 - Si parte!

36' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Malen, da due passi, ribadisce in rete il cross di Max!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

63' - DUMFRIES NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!! Padroni di casa che trovano il doppio vantaggio dagli undici metri!!!

70' - RIGORE SBAGLIATO DALL'OMONIA! Gomez non trova il gol dal dischetto, si rimane sul 2-0!

94' - DOPPIETTA DI PIROE NEL FINALE!!! Due gol che chiudono in bellezza la serata degli olandesi!!!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! Primo posto per i padroni di casa, gli ospiti chiudono il girone al quarto posto.

RAPID VIENNA - MOLDE 2-2

18.55 - Si parte!

12' - IL MOLDE PASSA IN VANTAGGIO!!! Eikrem riesce ad anticipare tutta la difesa del Rapid, vantaggio preziosissimo per gli ospiti!!!

43' - RITZMAIER!!! IL RAPID PAREGGIA I CONTI!!! Controllo e tiro dal limite, padroni di casa che riaprono i giochi!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

46' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Eikrem segna ancora, ospiti nuovamente avanti!!! Si complica la situazione per il Rapid!!!

90' - ARRIVA IL PAREGGIO DEI PADRONI DI CASA!!! Ibrahimoglu trova la rete, ma non basta per la qualificazione!!!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! Gli ospiti chiudono il girone in seconda posizione e volano ai sedicesimi di finale.

RIJEKA - AZ ALKMAAR 2-1

18.55 - Si parte!

19.44 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

52' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Menalo sblocca il match, padroni di casa che passano in vantaggio!!!

57' - L'AZ PAREGGIA SUBITO I CONTI!!! Ci pensa Wijndal, punteggio di nuovo in parità!!!

81' - ATTENZIONE! L'AZ rimane in dieci uomini per l'espulsione di Karlsson.

93' - CLAMOROSO!!! Tomecak chiude i conti, l'AZ torna a casa!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Si chiude il girone del Napoli, gli olandesi non passano alla fase successiva.

STANDARD LIEGI - BENFICA 2-2

18.55 - Si parte!

12' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Raskin non sbaglia, ospiti subito sotto!!!

16' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL BENFICA!!! Taarabt prova a battere a rete, ma il pallone sporcato si trasforma in un assist per Everton, che di testa non sbaglia!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

60' - TAPSOBA!!! PADRONI DI CASA DI NUOVO AVANTI!!! L'attaccante del Burkina Faso calcia dal limite, palla che finisce in porta dopo un rimbalzo beffardo!!!

67' - PIZZI NON SBAGLIA!!! Gli ospiti trovano il gol su calcio di rigore!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Punteggio in parità, i lusitani trovano la qualificazione.

YOUNG BOYS - CLUJ 2-1

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

84' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Debeljuh, dopo una serie di rimpalli in area, trova il gol del vantaggio!!! Cluj a un passo dalla qualificazione!!!

91' - ATTENZIONE! Espulsione di Balgradean e calcio di rigore per lo Young Boys!!!

94' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Nsame non sbaglia dagli undici metri!!!

96' - GAUDINO CHIUDE IL MATCH!!! Lo Young Boys ribalta tutto nel finale e si qualifica ai sedicesimi insieme alla Roma!!!

20.45 - FINISCE IL MATCH!!! Gli svizzeri, dopo aver subito il gol, vincono la partita e si piazzano in seconda posizione.