live Fiorentina, Prandelli: "Mentalmente siamo pronti per la Juve. Serve convinzione"

vedi letture

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con Cesare Prandelli che alle ore 13.45 prenderà la parola in sala stampa per presentare la sfida di domani contro la Juventus. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.

13.44 - Inizia la conferenza stampa.

Come si batte la Juventus?

"Le grandi squadre devono essere attaccante con sfacciataggine quando concedono la minima cosa. Dobbiamo partire con questa mentalità e fare un'ottima gara".

La Fiorentina non segna da 4 trasferte. Sarà un banco di prova ulteriore quello di domani?

"In questo momento dobbiamo pensare a come scendiamo in campo. Nelle ultime partite si è vista mentalità e voglia, dobbiamo mantenerle entrambi. I due parteggi in casa sono frutto di un lavoro difficile: Sassuolo e Verona sono ottime squadre e difficili da affrontare. Quando avremo l'opportunità in fase offensiva servirà convinzione. Mentalmente siamo pronti".

Il problema della Fiorentina è che manca uno zoccolo duro da anni?

"Potremmo parlare tanto del passato ma quel che è fatto è fatto. Serve trovare un'identità, nella mia prima esperienza a Firenze anche i gregari riuscivano a dare il massimo. Non voglio vedere giocatori scontenti e che non accettano decisioni. L'obiettivo è arrivare a 40 punti, serve una mentalità da provinciale. Nessuno ci regala nulla".

Questa vigilia della gara con la Juve è diversa dalle altre?

"Sono tutte partite ravvicinate, definire il calendario strano è fare un complimento. In questo momento la squadra deve essere convinta di ciò che si deve fare. La terza partita consecutiva in pochi giorni può creare squilibrio ma in quei momenti la squadra deve essere forte".

La Fiorentina crea poco. In che modo volete arrivare in area di rigore?

"Quando dico che dobbiamo avere tutti l'obiettivo dei 40 punti dico che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. In questo momento ci manca il palleggio, dobbiamo vincere i duelli individuali, poi le occasioni arriveranno. Abbiamo creato poco ma abbiamo anche subito poco. Ci manca anche un po' di fortuna".

Castrovilli sembra essere poco spensierato.

"Gli ho detto che la prima volta che l'ho visto dalla tribuna era libero da qualsiasi pensiero e da qualsiasi pressione. Poi quando cresci è normale che ti si chieda di più. Deve ritrovare la serenità e la voglia di rischiare. Spero che fin da domani faccia vedere di aver ritrovato la gioia".

Come sta la squadra?

"Capiremo bene domani mattina, visto che abbiamo giocato due giorni fa. Voglio che la mia squadra capisca che tutti concedono qualcosa, dobbiamo essere consapevoli di poter far gol e rischiare".

Questa Juve è ancora la favorita per lo Scudetto?

"Pirlo sta bruciando le tappe, ha dato fisionomia alla squadra in due mesi, non era semplice. Quest'anno la concorrenza è più agguerrita, le milanesi sono più forti e possono dare fastidio".

Teme più Ronaldo o un ex come Chiesa?

"Temo i giocatori della Juve, Chiesa compreso. È straripante quando attacca".

A che punto è il suo percorso?

"Ogni partita è una vetrina per capire a che punto siamo. Sono convinto di partire per fare punti anche domani. I problemi ci sono, ho cambiato il modo di interpretare le partite, ci dobbiamo trovare bene e in equilibrio. Anche le squadre che giocano un gran calcio non dimenticano mai la fase difensiva".