LIVE TMW - Juve-Atletico, le formazioni ufficiali: Spinazzola e Arias dal 1'

20.00 - Le formazioni ufficiali - Queste le formazioni ufficiali della gara tra Juventus e Atletico Madrid in programma alle 21:00 all'Allianz Stadium. Si parte dal 2-0 del Wanda Metropolitano.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Griezmann, Morata.

19.44 - Arrivata anche la Juve - Anche il pullman della formazione bianconera è arrivato all'Allianz Stadium. Grande entusiasmo dei tifosi, che hanno accolto i propri beniamini con cori.

C'è grande attesa, ovviamente, per questa sfida. La tensione sale a poco più di un'ora dal calcio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid. Intanto, l'Atletico è arrivato all'Allianz Stadium da pochi minuti, accolto anche da qualche fischio.

19.20 - Costacurta: "Dybala meglio a partita in corso" - Alessandro Costacurta, dallo studio di Sky Sport, parla della gara di stasera tra Juventus e Atletico Madrid. "Dybala, nelle grandi partite, ha dimostrato di soffrire il grande atletismo. È meglio che entri dopo il 60' e allora è meglio Bernardeschi dall'inizio che sa fare più lavoro sporco nonostante la classe. Paulo, con qualche spazio in più, può tirare fuori qualcosa dal cilindro. La difesa? L'avrei provata a tre, sarebbe stata una bella soluzione, tenendo magari fuori Emre Can".

19.11 - Pirlo: "Sarà fondamentale un gol nel primo tempo "- Andrea Pirlo parla a Sky Sport a meno di due ore dal fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid. "C'è grande voglia, in queste gare, non capitano ogni giorno. L'esordio Champions di Spinazzola? Io ero tranquillo alla prima, lui mi sembra un ragazzo sulle sue, credo che la vivrà nel migliore dei modi. E' l'occasione della vita, è fondamentale per la storia della Juve e per questa stagione, deve viverla al meglio. Per la Juve è fondamentale segnare nel primo tempo, per mettere paura agli avversari".

19.04 - Allianz Stadium quasi tutto esaurito, record d'incassi - Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono attesi 41.500 spettatori stasera all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Atletico Madrid: è il record di presenze per soli cinque biglietti, perché quello precedente risaliva ad uno Juventus-Inter del 7 dicembre del 2018, quando sugli spalti c'erano 41.495 persone. Si batterà anche il record di incasso: 5 milioni e mezzo di euro, superiore a quello di Juventus-Manchester United del 7 novembre 2018, poco più di 4 milioni di euro. Non c'è il sold-out per via dei 500 biglietti invenduti nel settore dell'Atletico.

18.45 - Tre diffidati per l'Atletico - Sono tre i diffidati in casa Atletico Madrid. Non certo un pensiero che affligerà Antoine Griezmann, José Maria Gimenez e Angel Correa, coi primi due titolari stasera contro la Juventus, ma comunque qualcosa a cui prestare attenzione in vista delle prossime eventuali sfide europee dei Colchoneros.

18.21 - Il ritorno del figliol prodigo - Alvaro Morata sfiderà stasera la Vecchia Signora. Lo spagnolo si è consacrato proprio a Torino, dopo l'avventura di gioventù con il Real Madrid. Un inizio non da titolare, poi 27 gol in 93 partite, in un'avventura che gli ha permesso di conoscere l'amore e di arricchire il suo palmares con ben cinque titoli.

18.00 - Tre ore alla gara - Ultime di formazione a tre ore dalla gara. Conferme sulla Juve con Bernardeschi più di Dybala e Spinazzola più di Caceres, nell'Atletico Saul terzino, Juanfran sulla destra e Arias in panchina.

17.48 - Di Livio su Simeone - "Ogni tifoso vorrebbe una squadra come l'Atletico". Parola di Angelo Di Livio, grande ex della Juventus, ad AS. "Con Simeone abbiamo lo stesso carattere e c'è grande rispetto. Mi sarebbe piaciuto giocare per questo Atletico, per il suo carattere e per la sua voglia. Io ero così. E' un gruppo unito, con anima e a tutti piacerebbe vedere e vivere una squadra così".

17.27 - Crespo sulla gara di stasera - L'ex bomber argentino Hernan Crespo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Il mio amico Simeone questa volta a Torino troverà undici leoni, cattivi e disposti a tutto per ribaltare l'andata. La Juve vuole la Champions e sa che probabilmente questa è l'ultima occasione per questo gruppo. Per l'Atletico Madrid sarà un inferno. Se devo fare un pronostico dico che passerà la Juve".

17.26 - Maresca su Dybala e Simeone - "Dybala è un ragazzo con cui ho giocato a Palermo. Da un punto di vista qualitativo ha tanto da dare: stasera non lo so, sicuramente è uno che può avere il colpo del campione in qualsiasi momento". Della Joya parla Enzo Maresca, presente a Roma da Claudio Ranieri per il Master del corso allenatori, a Sky Sport 24. Il vice allenatore di Pellegrini al West Ham parla di Simeone. "Il Cholismo è sofferenza, è un tecnico che ha tanti pregi caratteriali ma pure tattici, anche lì è forte. Ti insegna a soffrire per come allena, per come lavora, la sua è una squadra capace di farlo".

17.12 - Sorpresa nell'Atletico? - Possibile sorpresa per l'Atletico Madrid nell'undici anti Juventus. Dal 1' potrebbe giocare Vitolo come ala destra, Juanfran basso sulla stessa fascia in difesa e Saul come terzino sinistro. In panchina, spiega Sky Sport 24, andrebbe Santiago Arias.

17.07 - Le ultime di formazione sulla Juventus - Quattro ore alla gara che per la Juventus può essere la più importante dell'anno. Per adesso, senza alcun dubbio, il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, dopo il 2-0 patito al Wanda Metropolitano, rischiano di essere il crocevia di una stagione. Per la Juventus e per Massimiliano Allegri che cercherà di ribaltare il tutto con il 4-3-3. Le ultime che rimbalzano da Torino lasciano aperti solo due mini-ballottaggi che, secondo le indiscrezioni, avrebbero già delle risposte. Più Spinazzola di Caceres, più Bernardeschi di Dybala. Per il resto, Juventus fatta con Szczesny tra i pali, Cancelo terzino destro, Bonucci-Chiellini diga centrale. Emre Can e Matudi ai fianchi di Pjanic è la certezza juventina, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo con Mandzukic in attacco il tridente scelto per scardinare le resistenze dei Colchoneros.

16.25 - Terim: "Ronaldo può fare qualsiasi cosa" - Ci sarà anche Fatih Terim all'Allianz Stadium ad assistere alla sfida tra Juve e Atletico. L'ex tecnico di Fiorentina e Milan ha dichiarato a Sky: "Per la Juve sarà una partita difficile, l'Atletico Madrid difende bene. Ma questa Juventus mi sembra in forma: con i tifosi e nel proprio stadio darà battaglia ai colchoneros".

Da Ronaldo ci aspetta qualcosa in più?

"E' un giocatore eccezionale, può fare qualsiasi cosa in campo ed è abituato a queste partite".

15.20 - Cerezo: "Ora aspettiamo la partita..." - All'uscita dal 'Ristorante del Cambio' dove c'è stato il pranzo UEFA, il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha rilasciato solo una battuta ai cronisti presenti: “Incontro piacevole, ora aspettiamo la partita”.

15.08 - I marcatori della Juventus in questa Champions League - La Juventus è andata in gol 9 volte in questa edizione della Champions League. Cinque di queste marcature sono arrivate in casa, fra le mura dell'Allianz Stadium. Capocannoniere dei bianconeri è Paulo Dybala con 5 marcature, seguito da Pjanic con due, Mandzukic e Ronaldo con 1.

14.57 - Concluso il pranzo UEFA, circa 50 tifosi all'esterno del ristorante - S'è da pochi minuti concluso il pranzo UEFA. Circa 50 tifosi hanno atteso all'uscita il presidente della Juventus Andrea Agnelli per far sentire il loro supporto al numero uno del club bianconero.

14.10 - Parla Cristiano Ronaldo a DAZN - Cristiano Ronaldo ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita difficile, l'Atlético è una squadra che ha giocato due finali di Champions negli ultimi quattro anni. È una squadra candidata a vincere la Champions League, sappiamo che sarà difficile ma, se la Juventus gioca bene, passeremo".

13.51 - Piccolo spiraglio per Dybala dal 1'? - Secondo 'Sportmediaset', non è così certa l'assenza di Paulo Dybala dall'undici titolare, anche se Federico Bernardeschi è largamente favorito per una maglia da titolare. In difesa ci sarà Spinazzola con Caceres in panchina.

13.05 - Iniziato il pranzo ufficiale - Andrea Agnelli è appena arrivato al 'Ristorante del Cambio' dove avverrà il consueto pranzo UEFA.

12.49 - Le dichiarazioni del presidente dell'Atletico Madrid - Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Torino ai microfoni dei cronisti presenti fuori l'albergo dei colchoneros: “Speriamo di fare una buona gara. Vediamo come andrà ma siamo convinti di poter passare. Vogliamo fare bene, non abbiamo timore ma c’è da lottare. Abbiamo il desiderio di giocare la finale di. Champions in casa nostra, è un trofeo che inseguiamo da anni. Simeone? È tranquillo. Ronaldo e le cinque Champions? È un grandissimo giocatore, magnifico, non tutti hanno la fortuna di avere le Champions che ha lui. Se lo temo? È un gran giocatore, pericoloso, può aiutare molto la Juve. Real e PSG eliminati? Sta a noi, più andiamo avanti più opzioni abbiamo di vincere”.

12.41 - Il presidente Enrique Cerezo ha raggiunto la squadra - Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha raggiunto la squadra nell'albergo a Torino. Tra poco le sue dichiarazioni.

12.35 - Tre giocatori del Torino nell'albergo dell'Atletico Madrid - Tre giocatori del Torino hanno fatto visita all'Atletico Madrid a poche ore dalla sfida contro la Juventus, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di Tomas Rincon, Soualiho Meitè e Iago Falque.

Visita speciale per l’@atleti prima di #juveatletico. Ci sono Rincon, Iago Falque e Meite del Torino #juventus #tmw tuttomercatoweb_official @ Allegroitalia Golden Palace https://t.co/kMzvGAZTdg — Ivan F. Cardia (@ivanfcardia) 12 marzo 2019

12.20 - Cristiano Ronaldo, 22 gol in 32 sfide contro l'Atletico Madrid - Sono 22 i gol realizzati da Cristiano Ronaldo nelle 32 gare fin qui disputate contro l'Atletico Madrid, tutti con la camiseta blanca del Real Madrid. Dovrà essere lui a trascinare questa sera la Juventus che, se vorrà accedere ai quarti di finale di Champions League, dovrà ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.

11.46 - Stasera tre squalificati - Sono tre i calciatori che non potranno prendere parte alla gara di questa sera per squalifica: si tratta di Alex Sandro, Thomas Partey e Diego Costa.

11.45 - La probabile formazione dell'Atletico Madrid - Non ci saranno gli squalificati Thomas Partey e Diego Costa e gli infortunati Filipe Luis e Lucas Hernandez questa sera all'Allianz Stadium. Questa la probabile formazione dei colchoneros: Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Saul, Koke, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann. Clicca qui per l'approfondimento

11.05 - Stasera niente sciopero del tifo - Non si vivrà questa sera all'Allianz Stadium un'atmosfera simile a quella di venerdì sera contro l'Udinese. La Curva Sud ha infatti deciso di sospendere lo sciopero del tifo per il match contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

10.50 - 300 giornalisti, 1700 tifosi ospiti, incasso da 5 milioni di euro - Serata da record quella che vivrà questa sera. Accreditati per la sfida dell'Allianz Stadium circa 300 giornalisti provenienti da tutto il mondo. I tifosi dell'Atletico Madrid saranno circa 1700 in uno stadio che sarà tutto esaurito: l'incasso dovrebbe sfiorare i 5 milioni di euro.

10.43 - Per Allegri un solo dubbio di formazione - Spinazzola o Caceres? E' questo l'unico dubbio di formazione per Allegri in vista del match di questa sera. Con l'ex Atalanta bianconeri in campo con la difesa a quattro, altrimenti sarà una retroguardia a tre con Cancelo spostato sulla linea dei centrocampisti: clicca qui per l'approfondimento . La probabile formazione: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

10.25 - La Juve si qualifica se... - La Juventus sarà chiamata a ribaltare questa sera il 2-0 incassato al Wanda Metropolitano. La squadra di Allegri per accedere ai quarti di finali dovrà vincere con tre gol di scarto.

Solo in un caso i bianconeri potranno sperare nella qualificazione segnando solo due gol: se la partita al 90esimo sarà sul 2-0 si andrà ai supplementari e se dopo 120 minuti il risultato resterà lo stesso decisivi saranno i calci di rigore.

10.10 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle ore 21.00: la squadra di Allegri sarà chiamata a ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano.