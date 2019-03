Caceres o Spinazzola: Allegri tentato dall'incoscienza. Juve verso il 4-3-3

Fonte: Inviato a Torino

“Può essere che un po’ di incoscienza serva”. Così Massimiliano Allegri sul possibile impiego di Leonardo Spinazzola. Zero presenze fin qui in Champions League, domani possibile titolare contro l’Atletico Madrid, nella gara più importante della stagione per la Juventus. È questa la grande scommessa a cui sta pensando il tecnico livornese, pur non avendo scelto ancora i dubbi sulla formazione da mettere in campo domani. Tra certezze e un dubbio.

LE CERTEZZE -

Dybala out, tanto per cominciare. Al 90% l’argentino guarderà la partita dalla panchina, almeno nei minuti iniziali. L’infortunio di Douglas Costa ha ulteriormente rafforzato questa possibilità e anche in conferenza stampa Allegri ha regalato il più classico dei “non confermo né smentisco” che di solito sa tanto di conferma. Largo quindi a Ronaldo-Mandzukic, comunque vada. In campo, con loro, Federico Bernardeschi: nel centrocampo a cinque o nell’attacco a tre, l’ex Fiorentina dovrebbe partire dall’inizio, considerato anche che è in netta ripresa.

LA SCOMMESSA DIETRO -

Nel caso di Spinazzola, Allegri ha detto che potrebbe portare l’incoscienza che serve per affrontare una squadra come l’Atletico Madrid. Soffermandosi su Caceres, l’allenatore della Juve ha definito l’uruguaiano “un giocatore straordinario”. I due si giocano il posto, o quasi. Con Joao Cancelo che, salvo sorprese, partirà titolare, il grande interrogativo di Allegri resta quello relativo al tipo di schieramento da adottare. Con l’ex Atalanta, sarebbe 4-3-3, difesa a quattro pura, ben più offensiva di questa schierata a Madrid. Con Caceres, via a un 3-5-2 che vedrebbe Cancelo e Bernardeschi ad agire sulle fasce. Un ruolo che l’ex Fiorentina ha peraltro già ricoperto ai tempi di Paulo Sousa. Scommessa da 50 e 50? Quasi, ma dovendo puntare rischieremmo il 4-3-3. E Allegri pare pronto a rischiare Spinazzola.