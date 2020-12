live Juventus, Alex Sandro: "Quando qui non vinci tutti parlano. Siamo in crescita"

Cosa manca per essere al massimo della condizione?

"Penso che ci mancano i risultati. Stiamo lavorando benissimo e siamo in crescita, alla Juve quando non vinci tutti iniziano a parlare. Ma siamo sulla strada giusta, io ogni giorno mi sento meglio".

Cosa è cambiato con Pirlo?

"Sì è cambiato il modo di giocare però la sua mentalità l'abbiamo capita sin da subito. Ogni giorno miglioriamo, però vedo che stiamo lavorando sempre meglio e ci conosciamo sempre di più".

Cosa ti piacerebbe vedere domani?

"Mi piacerebbe vedere un bel gioco con tutti concentrati che vogliono la palla, perché sappiamo che il dna della Juve è quello: devi sapere giocare anche senza la palla. Con questa mentalità penso che faremo una bella partita perché siamo concentrati e sappiamo che dobbiamo fare un bel risultato".

Quanto è stato complicato l'infortunio?

"Sì non sono mai stato così tanto tempo fuori dal campo. Però abbiamo fatto un bel lavoro di recupero, mi sento bene e preparato per giocare e allenarmi".

A cosa si dovrà fare attenzione domani?

"In Champions devi fare ancora più attenzione perché sono partite difficili. Hanno giocatori forti e sono sicuro che vorranno fare una bella prestazione. Sarà una partita difficile"

Cosa può dare dal punto di vista dell'esperienza?

"Penso che la responsabilità sia la stessa per i più giovani come per i più vecchi. Farò il mio meglio ma sono sicuro che tutti hanno l'esperienza e la voglia di dimostrare quello che vogliono".

Questa Juve può andare in fondo in Champions?

"La Juve quando gioca la Champions deve sempre arrivare in fondo. Vogliamo sempre vincere però sappiamo che la stagione è lunga e dobbiamo essere preparati".

