live Milan, Pioli: "Crediamo ancora nel quinto posto ma non dipende solo da noi"

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia per Stefano Pioli in vista della gara di Marassi contro la Sampdoria.

Ore 14.00 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi è rimasto della sfida contro l'Atalanta?

"L'avversario ormai è di un livello molto alto e aver giocato alla pari ci fa piacere. Era la quinta partita in 15 giorni ma siamo stati squadra da inizio alla fine. Vogliamo fare il massimo nelle prossime due gare".

Domani la Samp. Che partita sarà?

"Mancano ancora due partite, vogliamo chiudere al meglio. Le partite vanno giocare, affronteremo un avversario che sta bene fisicamente come noi e la squadra gioca serena. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro, servirà grande concentrazione. Le valutazioni precise sulla nostra stagione le faremo lunedì prossimo".

Adesso i gol arrivano più facilmente.

"Questo è il dato più importante. All'andata con la Samp avevamo creato tantissimo ma i gol non arrivavano. Siamo cambiati tanto, sia negli interpreti che nel modo di stare in campo, fino alla fiducia. Vogliamo mantenere questa media punti".

Credete ancora all'Europa League senza preliminari?

"Ci dobbiamo credere. Abbiamo accorciato la distanza ma quando rincorri non dipende solo da te. Siamo concentrati sulla partita di domani, la Sampdoria copre molto bene il campo e sa ripartire. Vogliamo giocare il meglio possibile".

All'andata ci fu l'esordio di Ibra. In cosa ha migliorato il Milan?

"In tante cose, sia dal punto di vista tattico, visto che ci ha dato tante soluzioni in più, ma anche dal punto di vista tecnico. Spesso viene a lavorare tra le linee, crea spazio per gli attaccanti. Poi c'è la personalità e il carattere: ci ha dato una spinta decisiva".

Cosa pensa della nuova maglia del Milan?

"L'ho vista ieri e indossata è molto molto bella. Richiama la storia del club e della città. La metteremo nell'ultima sfida con il Cagliari, spero che ci riporti ai successi del passato".

Kjaer ha giocato in un reparto con interpreti diversi contro l'Atalanta ma le cose sono andate bene lo stesso. Cosa ne pensa?

"Ci sono delle conoscenze nello stare in campo, c'è un lavoro alle spalle. Kjaer è stato un altro acquisto di gennaio che ha dato un contributo evidente. Tutta la squadra però è pronta e si fa trovare pronta".

Pensa che la lotta per il quinto posto sarà ancora aperta venerdì?

"Non lo so, dobbiamo vincere, è l'unico modo per poter continuare a sperare. Poi aspetteremo il risultato della Roma. Chiedo un ultimo sforzo ai giocatori".

Quanto cambia arrivare quinti o sesti?

"La data del raduno resterà la stessa, cambierà però il nostro mese di settembre. Se faremo bene i turni preliminari ci saranno tante gare in più e sarebbe un mese molto impegnativo. Ci siamo allenati a giocare tanto, in caso di preliminari ci faremo trovare pronti".

Come stanno gli acciaccati?

"Stanno tutti bene, Castillejo ha recuperato e sia lui che Paquetà saranno a disposizione. Conti e Romagnoli saranno out, ma arriviamo bene alla partita di domani sera".

Ibra, Romagnoli e Calhanoglu: quando verranno prese le decisioni sul loro futuro?

"La ripresa del campionato arriverà presto, il club vuole mettere in chiaro le cose il prima possibile. La prossima settimana sarà decisiva. Parlano tutti bene di me? Noi siamo tutti dalla parte del Milan".

14.15 - Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.