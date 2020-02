LIVE TMW - Roma, Ibanez: "Atalanta forte, Fonseca ci sta dicendo cose giuste"

vedi letture

live Roma, Ibanez: "Atalanta forte, Fonseca ci sta dicendo cose giuste"

Giornata intensa in casa Roma che presenterà oggi alle ore 14.15 i suoi acquisti del mercato di gennaio. Di seguito le parole di Ibanez, difensore classe '98 arrivato dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Quali sono le tue caratteristiche?

"Sono veloce e ho un buon salto. Mi piace anche giocare palla al piede. Ma queste sono solo parole, vorrò dimostrarle sul campo".

Eri all'Atalanta fino a qualche settimana fa, sabato la Roma ci gioca contro. Che suggerimento puoi dare?

"La conosco bene, ci sono stato per un anno. Non ho avuto modo di parlarne con il mister, ma le cose che ci ha fatto vedere mi trovano d'accordo. Sappiamo che sarà difficile, sarà uno scontro diretto e ci stiamo preparando al meglio".

La Roma ha 6 centrali difensivi di alto livello, è preoccupato?

"So che c'è molta concorrenza, ne sono consapevole. Posso ritagliarmi un po' di spazio, sia da qui a giugno che anche oltre".

A quale campione del passato della Roma vi paragonate?

"Tutti e tre conosciamo la storia di questo club, prima di firmare abbiamo fatto anche delle ricerche. Dei campioni del passato è difficile fare un nome, ognuno ha una propria identità. Siamo qui per fare il nostro meglio".

Ieri la squadra ha pranzato insieme, come ha visto il gruppo?

"Abbiamo fatto un pranzo per trascorrere del tempo insieme. Questo è un bel gruppo, a noi ci hanno accolto tutti bene. Sono occasioni che servono per fortificare la squadra, già concentrata per la prossima partita".

Ore 15.14 - Finisce la conferenza stampa.