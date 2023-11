live Roma, Pagano: "Al derby non pensiamo, concentrati su domani"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

19.00 - Al fianco di José Mourinho in conferenza stampa c'è Riccardo Pagano. Queste le parole dell'esterno giallorosso alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga.

19.55 - Inizia la conferenza

A che punto pensi di essere arrivato come calciatore?

“Penso di essere a un buon punto. A inizio stagione speravo di giocare così tanto ma non me lo aspettavo. Allenamento dopo allenamento vedevo che crescevo e il mister mi ha dato opportunità. Stare tutti i giorni con uomini più grandi di me impari molto, quando il mister pensarà di darmi altre occasioni cercherò di farmi trovare pronto”.

Avete già parlato del derby?

“Siamo completamente concentrati su domani, non è giusto parlare del derby. Domani abbiamo una partita importante e daremo di tutto. Poi al derby ci penseremo da venerdì”.

In cosa pensi che sia cresciuta di più la squadra?

“Penso che stiamo dando continuità alle vittorie. Nelle ultime 7 partite abbiamo perso solo una con l’Inter. Domani andremo in campo per vincere”.