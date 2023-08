live Torino, Bellanova: "Quando mi ha chiamato Juric ho accettato subito"

14.50 - Nella cornice de La Rinascente, centro commerciale di Torino nella centralissima via Lagrange, Raoul Bellanova è stato presentato ai giornalisti. Il giocatore, arrivato dal Cagliari, ha già svolto il ritiro a Pinzolo ed è stato protagonista con un gol nell'ultima amichevole disputata contro il Monza. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 15.05 - Comincia la conferenza di Bellanova.

Prende la parola il dt Vagnati: "E' il primo acquisto dell'estate. Lo abbiamo voluto fortemente, lo ringrazio per aver accettato il Toro: ha fatto una stagione importante, è arrivato in finale di Champions League che è la partita più importante per un calciatore. Ha dimostrato che vuole mettersi in gioco e di trovare quelle cose gli possono permettere di diventare un big"

Come stanno andando queste settimane?

"C'è un bel gruppo. Ringrazio la società, tutti mi hanno accolto come uno di loro. Vado al campo come se fossi qua da uno o due anni. A livello fisico è provante con mister Juric, venivo da un'annata diversa ma sto prendendo la forma e non vedo l'ora di trovare la forma"

Cosa vuole Juric?

"Che ci divertiamo, e di giocare sempre in avanti: vuole che noi esterni siamo determinanti per cercare di fare gol"

Quali miglioramenti dovresti fare?

"Sono ancora giovane, devo crescere. Il mio punto forte è la fase offensiva, sono sicuro che migliorerò nella fase realizzativa e in quella difensiva: a volte sono un po' distratto"

Cosa ti chiede il mister?

"Ogni allenamento fa capire cosa sbagli. Non abbiamo ancora parlato nel dettaglio, chiede sicuramente sacrificio e un apporto in fase offensiva"

Cosa ti ha spinto ad accettare il Toro?

"C'era qualche squadra su di me, ma ho scelto il Toro perché ho visto un grande interessamento. Mi ha chiamato anche il mister, non ho più avuto dubbi"

Puoi giocare anche a sinistra?

"L'ho fatto sia a Cagliari che all'Inter. Preferisco giocare a destra, dove mi trovo meglio. Ma se ci fosse bisogno posso fare tutto, a parte il portiere (ride, ndr)"

Ci sono anche Ricci e Pellegri

"Conoscevo anche Buongiorno e Gemello. E' una cosa che mi fa piacere, è stato determinante per la mia scelta perché sapevo di trovare un gruppo italiano. Cerco di dare meglio, voglio solo cominciare la stagione e dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi"

E' importante avere uno zoccolo duro italiano?

"Non deve essere fatta solo da gente italiana, ma questo è il nostro campionato e a volte si predilige l'acquisto degli stranieri. Per il Toro invece è un punto di forza, ma tra italiani e non ho parlato con tutti e abbiamo gli stessi obiettivi. Non ci saranno problemi di questo tipo"

Cosa ha lasciato l'Europeo?

"Tanta amarezza....Non era cominciato al meglio con la Francia, non è stato bello il gol annullato al 90'. Ma ci siamo scavati la fossa da soli, con la Norvegia è stato giusto andare a casa. Eravamo un gruppo con giocatori forti, ma ci prendiamo le critiche e le accuse perché un gruppo così non poteva uscire ai gironi"

Cosa ti ha lasciato la finale di Champions?

"Non pensavo di giocare, ero molto tranquillo e volevo dimostrare di poter giocare certe partite. Allo stesso tempo sono contento di aver fatto la scelta del Toro, voglio essere protagonista e dimostrare di tornare a fare quelle partite"

Che messaggio mandi ai tifosi?

"Ho un po' di sensazioni, siamo ambiziosi ma dobbiamo avere i piedi per terra. Contano i fatti: possiamo anche dire che vogliamo la Champions, ma poi parla il campo. Dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, obiettivo è prendere più punti possibile in ogni partita"

Cosa conoscevi della storia del Toro?

"La conoscevo la tragedia di Superga, una squadra incredibile...C'ero stato vicino già in passato, anche se non si è concretizzato nulla. Ora voglio dare il meglio per la squadra"

Ore 15.18 - Termina la conferenza stampa di Bellanova