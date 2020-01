LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Non ho avvisaglie sull'addio di De Paul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È atteso a momenti, nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti per commentare la vittoria di misura contro i giallorossi di Liverani.

Buon secondo tempo dell'Udinese, che ha utilizzato bene il vento...

"È stata una partita che ha visto le direzioni delle traiettorie fortemente condizionate dal vento. Nel primo tempo siamo stati pasticcioni, abbiamo concesso un paio di occasioni al Lecce. Meglio nella ripresa, ci hanno annullato due gol per poco e poi una giocata di De Paul...".

Tratterrà De Paul?

"Non ho avvisaglie di cose diverse, non posso trattenerlo io a Udine".

Con che modulo avete chiuso la gara?

"Il cambiamento non avviene all'interno della partita. La squadra in queste settimane ha trovato maggior consapevolezza, non si è spaventata. Alla fine era un 4-3-3 che si è trasformato in un 4-1-4-1 per provare a vincere la gara".

20.30 Terminata la conferenza stampa di Gotti.