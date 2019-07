Anche Simone Lo Faso, attaccante classe ‘98, si è presentato quest’oggi alla piazza di Lecce: “Lecce è simile a Palermo, fin da subito ho avuto una bella sensazione e non ho esitato un attimo ad accettare la proposta del Lecce. Fin dalle giovanili sono stato impiegato da trequartista, anche se per le mie caratteristiche posso giocare anche da seconda punta o anche da esterno sia a destra che a sinistra. - si legge sul sito del club - La concorrenza fa piacere, senza non ci sono stimoli. Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore”.