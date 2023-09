Lobotka racconta Napoli: "Cordiali, mai stressati. A parte quando guidano: hanno regole diverse"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Forbes in cui ha anche raccontato Napoli, la sua Napoli, una città che è diventata come casa dopo tre anni e mezzo di permanenza e ancora altri a venire.

Hai parlato della mentalità italiana. Cosa ti piace e a cosa ti stai abituando?

"Devo ancora abituarmi al modo in cui guidano lì. Napoli o ti piace o non ti piace, non c'è via di mezzo. C'è più sterrato, ad esempio sulle strade, il traffico non è l'ideale, ma in compenso mi piace la mentalità, sono amichevoli, quindi modesti. C'è del cibo eccellente, cosa posso fare? Hai Capri, le isole, il mare...".

Ti trovi bene con gli orari per gli appuntamenti?

"Quando ci si incontra alle cinque bisogna chiedere se è l'ora normale o l'ora napoletana. Ci vogliono dai dieci ai quindici minuti. Ci sono abituato, solo che a volte me lo dimentico. Sono pronto alle cinque e scrivo: come va? Hanno tempo, non hanno fretta, non sono stressati. Voglio dire, solo al volante... Ma da come guidano, non ho visto un incidente stradale grave lì. Gli viene insegnato così, a loro non si applicano le regole come dare la precedenza a destra: va chi arriva prima".

È vero che i napoletani sono molto superstiziosi?

"Ad esempio, quando passa a qualcuno una saliera, devi prima metterla sul tavolo e poi lasciare che qualcun altro possa prenderla. Non passa di mano in mano, porta sfortuna. Me lo fece notare un amico una volta quando gli dissi: dammelo normalmente... (sorride)".

Ancora qualche domanda sui soldi che hai guadagnato. Come li investi?

"Investo circa il 15-20% del mio reddito in fondi di investimento per rendere il denaro redditizio, è anche la mia 'pensione' dopo la mia carriera calcistica. Ne investo una parte in immobili in Slovacchia e all'estero" Anche in Italia? "Piuttosto in Spagna, alle Isole Canarie".

Hai investito anche nel calcio, in un club di Podbrezová, che milita nella massima competizione slovacca. Come ci hai pensato?

"Conoscevo già Vladimír Soták, presidente del club e comproprietario del club, nonché il direttore generale del club Mir Poliacek. Mi hanno convinto con la loro strategia, la filosofia, con quale allenatore e come vogliono giocare e dove muoversi nel calcio. Sottolineano, ad esempio, che il club può guadagnare dai trasferimenti dei giocatori ma vogliono concentrarsi anche sulla formazione dei giocatori slovacchi. Mi è piaciuto tutto. Mi sono consultato anche con l'agente e con altre persone, e anche loro hanno pensato che fosse una buona cosa".