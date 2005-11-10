Loftus-Cheek in scadenza col Milan: "Ma per parlare di rinnovo o futuro è ancora presto"

"È sempre bello tornare a casa qui in Inghilterra, ho dei bei ricordi in questo posto, ma ricordo anche delle partite difficili". Parla così Ruben Loftus-Cheek, a Sky Sport, in vista della partita di questa sera in Europa League contro il Bournemouth. Arrivato alla quarta stagione in rossonero, il centrocampista inglese parla anche di Amorim: "Credo che ogni allenatore abbia il proprio stile di gioco e i principi che vogliono mandare alla squadra. Il mister ama avere il possesso della palla, e credo che anche noi possiamo avere le giuste caratteristiche per mettere queste idee in pratica. Ci stiamo adattando al suo gioco, e credo che il momento della squadra sia molto positivo".

Ma questo Milan a che livello è? "Vogliamo tornare in Champions e vincere trofei - continua Loftus-Cheek -. Sappiamo che i tifosi pretendono tanto e hanno ragione, ma credo che nel calcio ci sia bisogno di tempo per costruire qualcosa di importante, con degli alti e bassi anche. Dobbiamo continuare a lavorare sodo".

Sul Bournemouth, avversario di turno, Loftus-Cheek sottolinea come "non abbia fatto benissimo in Premier finora, ma è una squadra pericolosa perché ha giocato bene e fatto punti nelle ultime partite in Europa. Mi aspetto un clima difficile, molto caldo". Mentre sul futuro, nonostante il contratto in scadenza, dichiara: "Credo sia giusto parlare solo di calcio e di partita dopo partita, per me questa è la cosa più importante. Io qui mi trovo benissimo, è un orgoglio giocare con questi colori e ne sono onorato, ma per parlare di rinnovo o futuro è ancora presto".