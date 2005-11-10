Milan, problema al ginocchio per Loftus-Cheek: ora è in dubbio per l'Udinese
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 12:30Serie A
autore Alessio Del Lungo
23.10.2026 12:30Serie A
Il centrocampista è uscito all'intervallo per un guaio fisico e non per scelta tecnica di Amorim, come si pensava inizialmente.
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Ruben Loftus-Cheek ieri è uscito all'intervallo del match che il Milan ha perso malamente 3-0 contro il Bournemouth in Inghilterra, ma non si è trattato di una scelta tecnica, come invece si poteva pensare inizialmente. L'ex centrocampista del Chelsea ha avuto un problema fisico ed è dunque da considerare in dubbio per il match contro l'Udinese in programma nel weekend.
Che cosa è successo
Secondo quanto riportato da MilanNews, il calciatore del Milan ha accusato un problema al ginocchio dopo aver subito una botta nella parte posteriore dell'articolazione. Ancora non è chiaro se questo avrà delle conseguenze sul suo stato di salute, che resta dunque da monitorare nelle prossime ore. Sono previsti nuovi aggiornamenti.
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