Milan, problema al ginocchio per Loftus-Cheek: ora è in dubbio per l'Udinese

Ruben Loftus-Cheek ieri è uscito all'intervallo del match che il Milan ha perso malamente 3-0 contro il Bournemouth in Inghilterra, ma non si è trattato di una scelta tecnica, come invece si poteva pensare inizialmente. L'ex centrocampista del Chelsea ha avuto un problema fisico ed è dunque da considerare in dubbio per il match contro l'Udinese in programma nel weekend.

Che cosa è successo

Secondo quanto riportato da MilanNews, il calciatore del Milan ha accusato un problema al ginocchio dopo aver subito una botta nella parte posteriore dell'articolazione. Ancora non è chiaro se questo avrà delle conseguenze sul suo stato di salute, che resta dunque da monitorare nelle prossime ore. Sono previsti nuovi aggiornamenti.