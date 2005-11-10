Milan, anche Loftus-Cheek va ko. Nuovo controllo tra due settimane: il report medico

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Milan, anche Loftus-Cheek va ko. Nuovo controllo tra due settimane: il report medicoTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 18:29Serie A
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26.10.2026 18:29Serie A
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Nuova tegola in casa Milan, che perde Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si aggiunge alla lista degli infortunati della squadra di Amorim, dopo la trasferta del Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Il classe '96, ricordiamo, era entrato in corsa nel secondo tempo, per poi lasciare il campo praticamente all'inizio del recupero dopo uno scatto.
Nuovo controllo tra due settimane
Lo stesso Loftus-Cheek, secondo quanto si apprende, nella giornata odierna è stato sottoposto ad esami che hanno dato un esito chiaro: si tratta di lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Per il giocatore inglese è previsto un esame di controllo tra due settimane, ma secondo Sky Sport lo stop può prolungarsi ad un mese.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
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