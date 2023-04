Lukaku ci sarà contro la Juve. Allegri: "Il mio pensiero conta zero. Non facciamoci distrarre"

Che partita servirà con l’Inter? Cosa pensa della squalifica tolta a Lukaku? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che dopo la sconfitta contro il Napoli ha risposto così: "Contro l’Inter sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie. Su Lukaku non sono io che decido e il mio pensiero conta zero, ci sono gli organi competenti e noi dobbiamo accettare in piena serenità. Non dobbiamo farci distrarre da queste situazione, le energie ci devono servire per le partite sul campo”.