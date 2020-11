Lukaku: "Final four di Nations League. Ora la partita più importante è Inter-Torino"

vedi letture

Romelu Lukaku ha parlato dopo il successo del suo Belgio contro la Danimarca, che ha assicurato ai Diables rouges l'accesso alla final four di UEFA Nations League: "Per me, al momento, la partita più importante è quella contro il Torino domenica prossima. Contento per l'approdo alle Final Four della Nations League ma prima ancora ci saranno le qualificazioni ai Mondiali, un passo alla volta. Il calendario è molto fitto, è normale che ci siano lamentele. Ci sono anche tanti infortuni durante la sosta. Ma è sempre bello essere in Nazionale, qui".