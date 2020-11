Lukaku in campo con l'Atalanta? Il CT Martinez intanto lo convoca in Nazionale

In attesa di capire se Romelu Lukaku sarà convocato o meno per la trasferta di Bergamo, il CT Roberto Martinez ha convocato l'attaccante dell'inter per i prossimi impegni della Nazionale belga. Insieme a lui ci sono anche Alexis Saelemaekers e Dries Mertens, in una lista lunghissima, composta da ben 32 elementi. È probabile che una decisione definitiva arrivi dopo aver sentito l'opinione dello staff medico nerazzurro.