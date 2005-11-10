Mago delle salvezze? Nicola: "Non mi definisco il mago di nulla. Questo Venezia ha già un'identità"

Prima conferenza stampa da tecnico del Venezia per Davide Nicola, subentrato questa settimana a Giovanni Stroppa sulla panchina dei lagunari, e in uno dei primi passaggi l'allenatore ha risposto a una domanda sul fatto che possa sentirsi il mago delle salvezze, visto che nella sua carriera ne ha raggiunte tantissime, partendo anche da situazioni molto complicate: "Non mi definisco il mago di nulla, nemmeno delle salvezze, io semplicemente organizzo e mi pongo obiettivi. I risultati sono frutto di queste cose qui. Penso che la squadra abbia dei valori e che possa dimostrarli, ho pensato in questi giorni a cosa possa servire. L'identità c'era già, ma fino ad ora non è stata sufficiente per raggiungere risultati. Ora conta per me capire le caratteristiche dei giocatori il più in fretta possibile e cosa serve per arrivare ai risultati".

Una prima impressione sulla rosa?

"Penso che questa squadra sia stata costruita in un modo da avere caratteristiche diverse all'interno del ruolo stesso. Questo ci permette di interpretare lo stesso ruolo con caratteristiche diverse. In due giorni sarei presuntuoso di dire di aver conosciuto ciò che ho a disposizione.

Ma è anche vero che quando un allenatore è fermo passa il tempo a studiare le squadre. La differenza è che allenandole poi le conosci davvero".