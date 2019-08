© foto di Imago/Image Sport

Bas Dost è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte, proseguendo la metamorfosi della squadra che solo qualche mese fa sfiorava l'accesso all'Europa League. L'attaccante olandese prenderà il posto di Sébastien Haller al centro dell'attacco. Una squadra che in estate ha perso Luka Jovic, riscattato dal Benfica e poi ceduto per 60 milioni al Real Madrid e che adesso potrebbe salutare anche Ante Rebic. A confermarlo il direttore sportivo del club, Fredi Bobic, che a Sky Deutschland ha ammesso richieste sul giocatore croato e che lo stesso attaccante vorrebbe una big. Anche il tecnico Adi Hutter non esclude un suo addio: "È un giocatore importante, ma se gioca come ha fatto giovedì non tutti saranno felici, nemmeno lui" in riferimento al ko nel playoff di andata contro lo Strasburgo. In caso di eliminazione dalle coppe l'ipotesi cessione potrebbe essere molto concreta. Si riapre quindi la pista Inter, viste le difficoltà per arrivare ad Alexis Sanchez. Per Rebic si tratterebbe di un ritorno in Italia e una sorta di rivincita, dopo la parentesi tutt'altro che esaltante fra Fiorentina e Verona.