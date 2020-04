Manchester United, contatti costanti con il Napoli per Koulibaly

vedi letture

Kalidou Koulibaly continua ad essere un obiettivo concreto del Manchester United. Come si legge sulle pagine del quotidiano britannico The Sun, i Red Devils sono i contatto costante con il club azzurro per cercare di trovare un accordo per il trasferimento in Premier League del roccioso difensore senegalese.