Mario Mandzukic è arrivato stanotte a Doha, Qatar. L'attaccante croato ha ufficialmente lasciato la Juventus per accasarsi all'Al Duhail, l'ariete è stato accolto da una delegazione del club e del compartimento media della società qatariota allo scalo aeroportuale. Corona al collo e sciarpa, questi sono i primi scatti di Mandzukic pronto per la nuova avventura asiatica.

Mandzukic Arrives To Doha And Asserts His Readiness For His New Experience https://t.co/9QPvUGmQu8 pic.twitter.com/eMTgbIaT5N

— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) December 30, 2019