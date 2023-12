Marelli su Salernitana-Milan: "Ok il 2-1 di Candreva, scelta libera dei giocatori fermarsi"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato gli episodi di Salernitana-Milan partendo da un possibile rigore per rossoneri per braccio di Fazio su tiro di Leao ad inizio gara: "Assomiglia all'episodio di Milan-Fiorentina, con il tocco di braccio di Loftus-Cheek che va verso la figura e non verso l'esterno. Al momento della deviazione, il braccio è molto vicino al corpo".

Proteste sul 2-1 di Candreva, arrivato con Tomori a terra per infortunio: "Ci sono state un po' di proteste del Milan, perché il gioco non è stato fermato con un uomo a terra. In realtà, è corretto così: non è giusto parlare di sportività o meno. E' una scelta libera dei giocatori fermare l'azione, mentre l'arbitro deve fermare il gioco solo se è coinvolta la testa dei giocatori stessi".

Doveri, infine, ha valutato non al meglio i minuti di recupero: "Nel finale c'è stata un'espulsione. Doveri ha poi fischiato la fine a 5 minuti e 30 mentre c'era almeno un minuto in più da giocare".