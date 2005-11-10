Il mercante delle big europee: i 5 supercolpi di Markus Krosche, c'è anche Kolo Muani

"Ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht". Con queste parole Markus Krosche ha salutato l'Eintracht Francoforte e per lui sembrano davvero maturi i tempi per un arrivo in Italia e al Milan. L'ex uomo mercato dei tedeschi ha salutato che lo ha portato alla ribalta proprio nel weekend, dopo aver regalato al club tutte le plusvalenze più ricche della sua storia.

Compra bene, vendi benissimo

Potrebbe essere questo il motto che sinterizza il modo di lavorare di Krosche, che a Francoforte ha portato diversi giocatori di livello mondiale, spesso pagandoli poco o nulla, come nei due clamorosi casi di Kolo Muani e Marmmoush, arrivati all'elite del calcio dopo un inizio non facile e grazie ad un'operazione rilancio perfetta dell'Eintracht.

Il rifornitore delle big europee: quanti affari con PSG, City, Liverpool, Bayern

Tutte le migliori cessioni di Krosche sono arrivate in direzione dei colossi del calcio mondiale, come PSG, City, Liveropool, Bayern ma anche Juventus (Kostic nel 2022): ovvio no? Chi può permettersi di pagare 50-60 ma anche 90 milioni per un giocatore? Solo le big europee, ma intanto Krosche ha saputo coltivare relazioni in tutte le principali leghe del mondo, un bagaglio utilissimo per un dirigente di alto profilo. Questi i suoi colpi in uscita top:

Randal Kolo Muani: preso a parametro zero dal Nantes e rivenduto al PSG per 95 milioni

Omar Marmoush: preso a parametro zero dal Wolfsburg e rivenduto al Manchester City per 75 milioni

Hugo Ekitiké: preso a circa 16-20 milioni dal PSG e rivenduto al Liverpool per quasi 100 milioni

Willian Pacho: preso a circa 13-14 milioni dal Royal Antwerp e rivenduto al PSG per 40 milioni

Nathaniel Brown: preso a circa 3,5-5,5 milioni dal Nürnberg (gennaio 2024) e rivenduto al Bayern Monaco nell’estate 2026 per 50 milioni fissi + 5 milioni di bonus (circa 55 milioni totali)