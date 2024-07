Materazzi scherza: "Thiago Motta? Non ci ho parlato e ora che è juventino non lo farò..."

L'ex difensore Marco Materazzi, presente all'evento di presentazione del nuovo logo della Serie A, ha parlato ai media presenti. Di seguito quanto riferito da Sport Mediaset: "Da un po' di anni a questa parte domina anche a livello di gioco come squadra. La favorita è sempre chi ha vinto lo Scudetto e per me rimane l'Inter, al di là della questione di cuore".

La Juventus può essere la vera antagonista?

"Stanno facendo le cose per bene, hanno preso un allenatore giovane ma con tanta esperienza e che ha dimostrato di essere più che valido. Mi dispiace, è un mio compagno del Triplete che dovrà fare bene alla Juve! Non ci ho parlato e ora che è juventino non lo farò... Scherzi a parte, sicuramente li farà giocare bene. Quando cambi tanto non è facile trovare subito la giusta quadra, ma la Juve è sempre la Juve: nessuna paura, ma bisogna sempre rispettarla".

E il Napoli?

"Sono stati la sorpresa dello scorso campionato, dovevano fare sicuramente meglio. A oggi non hanno cambiato niente, ma Conte è uno di quelli che ti dà 10-12 punti a campionato, soprattutto senza coppe".

Un commento sulla Nazionale?

"Parliamo di Serie A, che è meglio. Un peccato e un dispiacere, ci sono ragazzi molto validi. Purtroppo oggigiorno non vai più in campo sapendo di vincere anche se ti chiami Italia. La Svizzera ha fatto cose importanti, ma nascondersi dietro al poco lavoro... Mi viene da dire che anche per gli altri è così. Aspettiamo qualche ragazzo: ci sono giovani validi, è anche vero che Spalletti ha avuto solo dieci partite ma ci si aspettava di più. Pensiamo al Mondiale, è troppo importante. Se sarà con Spalletti chiedetelo a lui o a Gravina. Ho visto che Buffon è rimasto e si è messo per primo in discussione, meditando un paio di notti. Se rimane lui penso si possa ripartire da questo gesto".

Tra Zirkzee e Lukaku chi prenderebbe?

"Dipende per che squadra".

Per il Milan?

"Lukaku ha fatto il giro quasi delle sette chiese, ne mancano poche. Vediamo dove deciderà di andare, ma a oggi l'unica squadra in cui ha vinto è l'Inter. Lì stava troppo bene, al suo posto farei mea culpa. Ora c'è però Thuram che è tra gli attaccanti più forti d'Italia e il rimpianto è per lui, non per l'Inter".