Mauro: "David non è scarso, ma è un giocatore da Fiorentina o Atalanta. Carnevali? Il top"

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e oggi opinionista, ha concesso un'intervista a Tuttosport per parlare del nuovo corso bianconero. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal recente innesto dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali: "Il meglio che Elkann potesse scegliere. Dopo Marotta è uno dei più bravi. Meno male, vista l’attitudine di Elkann a prendere uomini di curriculum, ha preso un manager importante. Credo che le critiche a John siano, in parte, ingiuste. Non è lui che ha governato male la Juventus in questi anni, ma le persone che non hanno ben capito cosa fosse lo stile Juve".

Sull'attuale rosa della Vecchia Signora e i tanti errori commessi sul mercato, Mauro ha poi aggiunto: "Ci sono giocatori da Juve e quelli che non lo sono. Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, da Fiorentina, Atalanta… Quel livello lì. La Juve chiede di più, la Juve chiede uomini. La mia Juve non avrebbe fallito quelle due partite, non per le qualità tecniche, che pure erano enormi, ma per il fatto che c’erano degli uomini prima che dei calciatori".

Carnevali cambierà dunque rotta? È il quesito finale del quotidiano: "Spero che Carnevali faccia tesoro degli errori commessi prima di lui e che sia consapevole di cosa significhi Juve. Sono abbastanza tranquillo che lo farà", la risposta fiduciosa di Mauro.