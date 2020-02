Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 febbraio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TORINO, MAZZARRI TRABALLA: “FAREMO LE NOSTRE VALUTAZIONI”. ROBINSON E IL MILAN: “DUE GIORNI PAZZI”. FIORENTINA, VLAHOVIC LA PRIORITÀ TRA I RINNOVI E NIENTE FRETTA PER CHIESA - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Lecce, il direttore generale del Torino Antonio Comi ha parlato della situazione di Mazzarri: "La sconfitta è inaccettabile, noi adesso dobbiamo fare le nostre valutazioni. Vedere una squadra rassegnata è la cosa più brutta, dobbiamo assolutamente reagire perché la qualità di sono, faremo delle riflessioni poi decideremo. Ora è finita la gara, dobbiamo rientrare e ci confronteremo. Mazzarri? Ha avuto la febbre, non l'ho visto quindi non posso dirle come sta, mi dispiace che non stava bene ma è la seconda partita in dieci giorni che la squadra non reagisce e questo ci dispiace molto".

Antonee Robinson, laterale mancino del Wigan, ha pubblicato un tweet con il quale è tornato sul suo possibile trasferimento invernale al Milan, saltato nell'ultimo giorno di mercato: "Sono stati due giorni pazzi, ma quel che è fatto è fatto. Nulla poteva risollevarmi come Joe Williams (un suo compagno di squadra, ndr) che batte un calcio d'angolo e i miei che vincono in casa del Leeds. Ben fatto ragazzi!", le parole di Robinson su Twitter.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i più danno per scontato un adeguamento del contratto di Federico Chiesa, in scadenza nel 2022. L'attaccante della Fiorentina, ora come ora, guadagna 1,8 milioni netti a stagione, ma conta di raddoppiare la somma. In che tempi, si domanda il quotidiano? La famiglia Chiesa lo farebbe anche subito, mentre Commisso intende fiutare bene l’aria primaverile. Intanto il ds Pradé ha fatto sapere che verrà affrontato l’argomento rinnovo per Vlahovic.

Dries Mertens e il Napoli, fine della storia? Non ancora, perché il club azzurro ci sta provando a rinnovare il contratto del belga, in scadenza il prossimo giugno, ma il futuro del giocatore è ancora più in bilico. Aurelio De Laurentiis ha offerto all'ex PSV un prolungamento biennale, fino a giugno 2022, allo stesso stipendio attuale di 4,2 milioni di euro a stagione. Ma 'Ciro', come lo chiamano i napoletani, vorrebbe altri tre anni di contratto, ma soprattutto un progetto che gli permetta di competere ancora ad alti livelli. Intanto sul tavolo di casa Mertens sono state posate almeno tre offerte importanti. Anzitutto il Monaco, che gli ha proposto un biennale da 5 milioni a stagione con bonus alla firma di pari entità. Poi ci sono Inter e Chelsea, che non sono da meno. Ma le intenzioni del folletto belga sono quelle di dire ancora la sua, di restare in alto. Per questo valuterà il progetto. Che sia Napoli, Monaco, Inter o Chelsea. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Se il discorso per Dries Mertens è ancora aperto, per José Maria Callejon l'avventura al Napoli sembra essere davvero giunta al termine. Dopo sette stagioni da protagonista l'esterno offensivo spagnolo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Nelle ultime settimane non c'è stato nessun contatto tra l'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, il suo entourage e la dirigenza partenopea.

Via verso la patria - L'ex Real Madrid dovrebbe rientrare in patria, stando a quanto riferito dall'edizione de Il Mattino. Ci sarebbe, infatti, il Valencia che è molto interessato e che non dispiacerebbe al calciatore, visto che si tratta di una delle big di Spagna, subito dietro a Real, Atletico e Barcellona. Le scelte di mercato del Napoli, poi, sembrano chiarissime: l'acquisto di Politano, di fatto, anticipa l'addio a giugno di Callejon.

La conferma di Mert Cetin alla Roma nonostante i corteggiamenti di mezza Serie A, lascia in bilico il futuro di Juan Jesus. Il brasiliano resta in uscita dalla Roma e dalla Russia, dove il mercato è sempre aperto, sono arrivate chiamate al club giallorosso. C'è il Rubin Kazan ma sono arrivate alla Roma anche i sondaggi di Lokomotiv Mosca e Krasnodar. Juan Jesus al passo d'addio, la Russia lo chiama.

ATLÉTICO MADRID, BOTTA E RISPOSTA TRA CEREZO E L’AGENTE DI CAVANI. MANCHESTER CITY, IN ESTATE VIA IN SETTE -

Saltato il passaggio di Edinson Cavani dal PSG all'Atletico Madrid, nonostante l'affare sembrava praticamente fatto. Ed Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, evidentemente non l'ha presa bene e dopo il derby con il Real Madrid perso si è scagliato anche contro l'ex Napoli: "E' vergognoso il rapporto che intercorre tra alcuni giocatori e i rispettivi agenti. Il mercato ormai è gonfiato e noi non siamo qui per essere derubati".

Walter Guglielmone, agente di Edinson Cavani, ha risposto all'attacco del presidente Colchonero Enrique Cerezo al suo assistito per il mancato passaggio all'Atletico Madrid: "Chi è Cerezo? Io non l'ho mai visto in questo mese di trattative, non so nemmeno quale sia il suo ruolo. L'Atletico Madrid deve dire ai suoi tifosi perché Cavani non è arrivato. Edinson era disposto ad abbassarsi lo stipendio, ma l'Atletico non si è caricato sulle spalle l'intero costo del cartellino. Il PSG non voleva abbassare le richieste. Se fosse stata una questione di soldi, Edi sarebbe andato in Premier al Manchester United o al Chelsea", le sue parole ai microfoni di Cadena Ser.

In estate al Manchester City potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Come riferito dal Daily Star Sunday, infatti, almeno sette calciatori rischiano di essere tagliati nel corso della prossima finestra di mercato. Deciderà il campo, come sempre, chi farà parte o meno del progetto. I sette nomi a rischio sono quelli di John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Nicolas Otamendi, Joao Cancelo e Angelino.

In estate il Manchester United dovrà acquistare diversi calciatori top per puntellare una rosa che sta facendo fatica. Stando a quanto riferito dallo Standard, tra gli obiettivi c'è anche James Maddison (23), centrocampista del Leicester, soprattutto se - com'è probabile - Paul Pogba dovesse andar via a fine stagione (e sul francese c'è la Juventus).