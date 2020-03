Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo

vedi letture

LAZIO, L’EVERTON PIOMBA SU IMMOBILE. MILAN SU SZOBOSZLAI E LOUZA: BIGLIA E BONAVENTURA VERSO L’ADDIO. NAPOLI, TUTTO OK PER IL RINNOVO DI ZIELINSKI, FIRMA A EMERGENZA COVID FINITA - Ciro Immobile è finito nel mirino dell'Everton. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra infatti il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti sarebbe pronto a sfoderare un deciso attacco pur di portare l'attaccante azzurro al Goodison Park anche se convincere Lotito sarà tutt'altro che semplice. Immobile, legato alla Lazio fino al 2023, sembra inoltre molto legato ai colori biancocelesti.

Visti i probabili addii di Bonaventura e Biglia nella prossima estate, il Milan sta cercando dei sostituiti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese e su Imran Louza, centrocampista francese del Nantes.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Appena finirà l'emergenza Coronavirus infatti, il centrocampista potrà metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà al Napoli per ancora tanti anni.

Alessandro Florenzi è stato ad un passo dall'Atalanta. L'esterno della Roma, oggi in prestito al Valencia, avrebbe potuto indossare la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore romano classe 1991 è stato ad un passo dal trasferimento a Bergamo durante la sessione invernale di mercato.

L'Inter si muove per Juan Musso. Il portiere dell'Udinese, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, piacerebbe e non poco ai nerazzurri che dovrebbero sborsare una cifra di 20 milioni, il prezzo base del bianconero. Nell'affare potrebbe anche rientrare Ionut Radu, ora in prestito al Parma.

Grandi manovre in casa Inter. Per un Marcelo Brozovic che si appresta a rinnovare il proprio contratto, c'è invece un Borja Valero che andrà in scadenza a luglio. Il centrocampista spagnolo dovrebbe lasciare i nerazzurri che si stanno già muovendo per un sostituto. Secondo quanto riporta Tuttosport, il prescelto potrebbe essere Manuel Locatelli del Sassuolo.

Davide Faraoni stuzzica il palato di Napoli e Roma. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il titolarissimo di Juric, ingaggiato a gennaio 2019 dall'Hellas Veorna, adesso varrebbe circa 8-10 milioni di euro. Questo il prezzo, che potrebbe però anche lievitare. Sull'ex Inter gli occhi di azzurri e giallorossi.

La Roma punta alla conferma di un suo pilastro difensivo. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i giallorossi sono fortemente intenzionati a confermare Chris Smalling. Il difensore, di proprietà del Manchester United, va in scadenza il 30 giugno prossimo e avrebbe già dato segnali molto positivi alla società per il feeling che si è creato nello spogliatoio e per l'empatia con l'ambiente. Naturalmente andrà trovato un accordo con i Red Devils e con il giocatore con l'ingaggio, 3 milioni di euro netti, non è un nodo.

BARÇA, GRIEZMANN SUL MERCATO. LIVERPOOL E ASTON VILLA SU RASHICA. BAYERN MONACO, ALABA VERSO L’ADDIO. TOTTENHAM, FIDUCIA NELLA PERMANENZA DI KANE - Appena un anno dopo il suo arrivo, Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato. A riferirlo è Sport, che fa sapere come in casa blaugrana non si scarti nessuna opzione e titola così: "Griezmann sul mercato". Il club catalano potrebbe cercare un acquirente la prossima estate per rientrare, almeno in parte, dell'investimento.

L'attaccante Milot Rashica continua ad attirare le attenzioni della Premier League. Il giocatore del Werder Brema, è da tempo nel mirino di Liverpool ma anche l'Aston Villa avrebbe manifestato grande interesse per il 23enne.

Aumentano le pretendenti per Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante dell'Arsenal non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i Gunners e l'Inter resta alla finestra, in attesa di sviluppi anche sul fronte Lautaro Martinez (obiettivo del Barcellona per la prossima stagione). Come riporta dall'Inghilterra MetroUK, anche il Manchester United sarebbe in fila per il bomber gabonese e "si pensa che stia preparando un'offerta da 50 milioni di sterline" per mettere le mani su Auba.

David Alaba è uno dei giocatori più ambiti sul mercato. In scadenza con il Bayern Monaco nel 2021, il laterale austriaco è finito nel mirino di diversi top club tra cui Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il giocatore starebbe anche cambiando agente. In questo momento è in trattative con il super procuratore israeliano Pini Zahavi. Non c’è ancora nessun contratto firmato, ma dovrebbe essere lui a gestire le trattative per la partenza del calciatore.

Come riportato dallo Star on Sunday, il Tottenham è fiducioso nella possibilità di trattenere l’attaccante Harry Kane almeno fino all’estate 2021. Il capitano dell’Inghilterra, 26 anni, è in scadenza con gli Spurs nell’estate 2024.