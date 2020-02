Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prestazioni dell'Hellas Verona di Ivan Juric non stanno passando inosservate, specie la convincente vittoria di ieri ai danni della Juventus, e le prime attenzioni di grandi club cominciano a posarsi nei confronti dell'allenatore croato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per esempio, il nome di Juric sarebbe il primo sulla lista del Napoli qualora l'attuale tecnico Gattuso non riuscisse ad invertire la rotta da qui al termine della stagione.

Un nuovo allenatore per la SPAL. Leonardo Semplici verso l’esonero. Gianni De Biasi era stato individuato come il possibile sostituto, ma al momento il tecnico ex Albania avrebbe preso tempo in attesa di altre opportunità. Così la SPAL ha deciso di virare su Di Biagio. Accordo fino a giugno con opzione, intesa ad un passo...

Arrivano nuovi aggiornamenti dall'Inghilterra in merito al riscatto di Chris Smalling, arrivato alla Roma in prestito la scorsa estate. Secondo Express.co.uk, il Manchester United vorrebbe 20 milioni di euro per privarsi a titolo definitivo del centrale, mentre il ds Petrachi ne offre 14. Il difensore inglese, dal canto suo, ha già espresso la volontà di rimanere nella capitale ma molto, se non tutto, dipenderà dalla qualificazione in Champions League da parte dei giallorossi.

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la SPAL: "Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, sopratutto sulla mentalità, la squadra deve essere consapevole dei propri mezzi, deve sapere che i punti si fanno soprattutto con le squadre alla nostra portata. Con De Zerbi ci sentiamo tutti i giorni, non è il caso di parlare di rinnovi. La filosofia è quella di aspettare, ci sarà il tempo per farlo, lo faremo sicuramente a breve ma con De Zerbi non c'è nessun problema. Sappiamo che può essere richiesto da grandi club, ma credo che non ci sarà nessun problema".

BARCELLONA, OCCHI SU LUIS SUAREZ... MA È UN OMONIMO. EVERTON SU GELHARDT. IL MANCHESTER UNITED PENSA A POCHETTINO Il Barcellona potrebbe passare da un Luis Suarez all’altro. Come noto, il club blaugrana sta cercando un giocatore per sostituire l’attaccante uruguaiano, che potrebbe cambiare aria dopo il brutto infortunio patito qualche mese fa. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il Barça avrebbe messo gli occhi su un omonimo di Luis Suarez, 22enne che milita tra le fila del Real Saragozza.

Obiettivo in chiave futuro per l’Everton di Carlo Ancelotti. Come riportato dal The Sun, infatti, i Toffees avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante Joe Gelhardt. Il calciatore classe 2002, in forza al Wigan, è stato indicato da molti come il possibile erede di Wayne Rooney.

Mauricio Pochettino è ancora senza squadra ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror infatti l'ex allenatore del Tottenham continua ad essere considerato come un'opzione per la panchina dalla dirigenza del Manchester United. La posizione di Solskjaer non appare del tutto salda e se non dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee per la prossima stagione allora potrebbe essere molto probabile un cambio di tecnico dalle parti di Old Trafford.

Nonostante la grande fedeltà all'Aston Villa, Jack Grealish prenderà in considerazione il trasferimento in un grande club la prossima estate. Il 24enne è fortemente legato al club in cui è nato e cresciuto ma su lui ci sono diversi club importanti e secondo quanto riporta il Telegraph potrebbe scatenarsi un derby di Manchester tra City e United per il suo acquisto.