Mezzora di Frosinone, un quarto d'ora di Lazio: Zaccagni risponde a Lirola, 1-1 al 45'

Dopo 45 minuti è 1-1 tra Frosinone e Lazio. Prima mezzora di marca gialloblù, con tante occasioni da rete, una delle quali trasformata da Lirola.. Esce la formazione di Martusciello alla distanza, trovando il pari con Zaccagni su assist di Guendouzi.

Il Frosinone passa meritatamente

Sicuramente migliore l'approccio del Frosinone che quello della Lazio, evidentemente turbata per una delle settimane più complicate della sua storia recente. Dopo sei minuti Cheddira sfiora il vantaggio con un colpo di testa, ma è questione di poco perché di minuti ne passano altri sette e i ciociari passano davvero, meritatamente, con un'azione corale bellissima, finalizzata dai due terzini: cross di Zortea, Lirola arriva sul secondo palo a chiudere di testa, spedendo la sfera sul secondo palo e senza dare scampo al quasi esordiente Mandas.

Lazio, sveglia nel finale ed è 1-1

Per oltre mezzora di gioco c'è praticamente una sola squadra in campo, quella di casa, e lo Stirpe applaude, sognando il secondo gol. Ci va vicino ancora Cheddira, due volte, e poi pure Gelli. Poi, all'improvviso, si sveglia la Lazio e alla prima occasione buona trova il pari: scarico di Felipe Anderson per Guendouzi a destra, cross al bacio per il taglio sul primo palo di Zaccagni, che in girata fa 1-1. E da quel momento i biancocelesti si fanno preferire, sfiorando l'incredibile 2-1 con Immobile a pochi minuti dall'intervallo. Lirola, dall'altro lato, va a un passo dalla doppietta, centrando solo l'esterno della rete. Il duplice fischio poi arriva, è parità.

