Mihajlovic presenta l’autobiografia. Sabatini: "Agghiacciante dargli la notizia della leucemia"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Walter Sabatini: “La leucemia di Sinisa? Io e Di Vaio siamo andati a dargli conferma. E’ stato un momento agghiacciante e ho sperato che la porta dell’albergo dove si trovava non si aprisse. Dovevamo dirgli che si doveva preparare a morire e non lo volevo fare. Quando ci ripenso ci soffro ancora. La prima reazione di Sinisa è stata per la sua famiglia perché non sapeva come dirglielo. Io ho capito quel suo stato d’animo perché anche io tre anni fa avevo vissuto un momento simile per un tumore ai polmoni”.