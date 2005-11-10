Milan, Amorim sugli epurati: "Siamo quasi in 40. E voglio creare spazio ad alcuni giovani"

Ruben Amorim ha fatto alcune precisazioni al termine dell'amichevole vinta contro il Manchester United. Nello specifico, sui giocatori "tagliati" a due settimane dalla fine del mercato:

"Tutti e quattro (Nkunku, Fofana, Tomori e Odogu, ndr) hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo. E c'è un'altra cosa che voglio dire...".

Dica...

"Un'altra cosa che voglio dire riguarda la situazione di Mike, Rabiot e Modric. Rabiot, Modric e Maignann hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più. Per me era importante. Tutti si lamentano del numero di partite e del fatto che i giocatori non riescano a sopportare le tante fatiche e io ho dato quei giorni in più ai giocatori perché sapevo già che non avrebbero potuto giocare la partita di oggi. Quindi ho dato loro altri tre giorni. Non cambierà niente. E per me è davvero importante dire che è stata una mia decisione, non dei giocatori. E loro vogliono allenarsi. Domani saranno a Milanello a preparare la prima partita. Avevano un programma completo e hanno seguito il programma, perché abbiamo le prove che lo hanno fatto. Quindi voglio che questo sia davvero chiaro, perché penso che sia importante".