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Immobile: "Auguro a ogni calciatore di potersi legare a un club come io con la Lazio"

Immobile: "Auguro a ogni calciatore di potersi legare a un club come io con la Lazio" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:30Serie A

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky, Ciro Immobile si è soffermato sulla sua lunga e bellissima esperienza alla Lazio:

"La Lazio è stata una storia d'amore incredibile. Auguro a ogni calciatore di potersi legare a una società ai tifosi come ho fatto io, riuscendo a tirar fuori più di quel che hai. E la Lazio mi ha permesso di farlo. Sono profondamente legato a tutto quello che circonda il mondo Lazio, mi ha lasciato dentro al mio cuore tanti ricordi bellissimi".

I tre momenti più belli di Immobile calciatore
"La vittoria dell'Europeo. La partita Lazio-Brescia, che è stata la più difficile per me perché dovevo segnare per forza per vincere la Scarpa d'Oro e fu durissima dal punto di vista emotivo. E ci metto anche il pacchetto delle vittorie Coppa Italia-Supercoppa con la Lazio".

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