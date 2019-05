Milan, anche Leo sotto esame. Spunta Campos, Elliott pensa al rimpasto

© foto di Federico Gaetano

Tutti sotto esame in casa Milan, Leonardo compreso e una traccia sembra riportare in Italia le voci di un dirigente abile e di cui si è parlato tanto in ottica Roma come Luis Campos. Nel quartier generale del fondo Elliott stanno pensando a lui per un eventuale rimescolamento delle carte in via Aldo Rossi, visto anche il rapporto fortissimo che c'è col Lille, di cui il fondo ha una percentuale azionaria. Il rimpasto dirigenziale ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport e l’opzione-Campos lascerebbe pochi spazi allo stesso tandem Leonardo-Maldini. D'altronde nei mesi passati non sono mancati i momenti di frizione con il manager Gazidis, che bocciò l’operazione-Ibrahimovic, impostata nei minimi dettagli. La mission aziendale, si sa, guarda soprattutto alla valorizzazione dei giovani e il prossimo mercato rischia di essere condizionato in maniera pesante dalle limitazioni del Fair Play finanziario. Gli esami riguardano anche il dt brasiliano insomma, che in questi mesi ha però stretto un rapporto personale importante con Gordon Singer.