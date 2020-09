Milan, Brahim Diaz e una formula in divenire per convincere il Real Madrid

Questa mattina, intorno alle 11, Brahim Diaz sbarcherà a Milano per iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera. La curiosità dell'affare è legata alla formula dell'acquisto da parte del Milan: un prestito secco che però non è "bloccato" in tal senso ma che anzi verrà discusso nuovamente nel corso della stagione. Un patto necessario per velocizzare i tempi e permettere a Maldini di incassare subito il sì del Real Madrid che non voleva mettere paletti intorno a un ragazzo in cui credono tutti, compreso Zidane. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.