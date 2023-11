Milan, Cardinale torna: ora si attende la risposta di Ibra. Mercato sotto accusa

Momento delicato per il Milan, superato a San Siro dall'Udinese e in preda a mille dubbi. Per trovare qualche risposta, la dirigenza rossonera confida nel possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in una veste nuova, di dirigente che faccia da trait d'union fra le parti apicali della società e la squadra, un ruolo di raccordo venuto a mancare con l'addio estivo a Paolo Maldini.

Gerry Cardinale torna: incontro in vista. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il prossimo ritorno del patron a Milano potrebbe essere l'occasione suggellare l'accordo. Il Milan ha fatto la sua parte, ora toccherà a Zlatan dire sì o no: per ora ha preso tempo per accettare, ma ora il Diavolo di tempo non ne ha più.

Mercato flop. A deludere, ancora una volta, è il frutto del mercato estivo, in sintonia fra Pioli e la dirigenza rossonera: se Leao e Giroud non girano, sottolinea la rosea, le alternative latitano.