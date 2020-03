Milan, Donnarumma verso l'addio: Meret o Musso per sostituirlo

Caccia al sostituto di Gigio Donnarumma, sempre più vicino all'addio, in casa Milan. I nomi di coloro che potrebbero prendere il suo posto sarebbero tanti, ma al momento si riducono a due: Meret e Musso. Per quel che riguarda il portiere del Napoli, sia la sua età, 23 anni tra pochi giorni, che il suo costo, sia per il cartellino che per l'ingaggio, sono in piena sintonia con le strategie di Elliott, mentre per Musso la situazione non è molto semplice, visto che piace a tanti, tra cui l'Inter, pronta a formulare un'offerta all'Udinese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.