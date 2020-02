vedi letture

Milan, futuro di Ibra rimandato a giugno: deciderà lui se continuare o fare il dirigente

Zlatan Ibrahimovic deciderà solamente la prossima estate se continuare a giocare o meno. Impossibile non fare determinate valutazioni a 38 anni. Oggi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan sta bene ed è felice, ancora in campo. Ma non è da escludere che a fine stagione possa infatti scegliere di appendere gli scarpini al chiodo e passare dietro a una scrivania, sempre in rossonero. La decisione spetterà solamente a Ibra, che a fine campionato analizzerà attentamente le sue condizioni fisiche e farà la sua ennesima mossa.