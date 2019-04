Milan, Gattuso: "L'Ajax gioca così da anni, non è una sorpresa per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, rispondendo anche alla domanda su Ajax e Tottenham: "Il Tottenham non ha fatto mercato perché ha dato priorità allo stadio e poi sono quasi sempre gli stessi e si conoscono a memoria. L'Ajax gioca così da anni, non è una sorpresa per me. Sono una scuola importante. Modello Ajax al Milan? Nella vita si può fare tutto. Il Milan, dopo aver vinto tanto, ha vissuto un periodo difficile ma ha tanti giovani in rosa"