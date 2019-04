Milan, Gattuso: "Vi focalizzate su Piatek, ma nel primo tempo era da solo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa ha parlato della sfida contro la Sampdoria, con Piatek che non è riuscito a segnare contro i blucerchiati. "Vi focalizzate solo su di lui, ma tutta la squadra è meno fluida, non è solo Piatek, a lui se arrivano le palle riesce a concretizzare. Nel primo tempo era da solo, nella ripresa con la Samp non mi sembrava solo, e abbiamo avuto le nostre occasioni".