Milan, Gimenez in uscita: c'è li Porto. Farioli però frena: "Si leggono tante indiscrezioni..."
Francesco Farioli, tecnico del Porto, ha parlato anche di Santiago Gimenez, in uscita dal Milan e accostato ai campioni del Portogallo. In merito resta sulla difensiva:
«Non si parla soltanto di Santiago Giménez, che è un giocatore del Milan. Ogni giorno leggo sui giornali molte notizie, indiscrezioni e commenti che non sempre corrispondono alla verità. Fa parte del mercato. Tutti hanno un ruolo: gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli agenti e i club. Spuntano sempre nuovi dettagli, ma non tutti corrispondono alla verità».
Ricordiamo che le ultime di mercato vedono il messicano molto vicino al Porto, con la trattativa che potrebbe arrivare alla chiusura entro domani. Il giocatore dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.