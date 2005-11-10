Inter, Lautaro Martinez suona la carica: "Ci vediamo sabato a San Siro"
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Dopo l'ultimo test contro il Betis, il capitano dell'Inter guarda già all'esordio in Serie A e dà appuntamento ai tifosi a San Siro.
Dopo aver chiuso la preparazione con l'ultima amichevole contro il Real Betis, Lautaro Martinez è già proiettato verso l'inizio della nuova stagione. Il capitano dell'Inter ha affidato ai propri canali social un messaggio rivolto ai tifosi nerazzurri, dando appuntamento a San Siro per l'esordio in campionato.
"Ultima amichevole di preparazione. Ora prepariamo l’inizio della Serie A. Ci vediamo sabato a San Siro. Forza Inter".
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