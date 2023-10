Milan, Giroud: "L'obiettivo è vincere lo Scudetto. Quella contro il PSG non è una gara decisiva"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Telefoot, nella quale ha parlato delle sue ambizioni con la squadra rossonera: "L'obiettivo, dopo la vittoria del diciannovesimo titolo due anni fa, è vincere di nuovo lo Scudetto".

È pronto per la partita contro il PSG?

"Questa non è la partita decisiva, ma dobbiamo prendere quello che possiamo prendere! Non possiamo permetterci di perdere ora, e se avremo la possibilità di vincere... Non saremo timidi!".

Qual è invece il suo obiettivo con la Francia?

"L'obiettivo è quello di giocare l'Europeo nel 2024. Chiaramente non è sempre possibile, ma se avessimo l'opportunità di portare a casa il trofeo, sarebbe straordinario".