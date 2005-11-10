Milan, Hutchinson: "Bello tornare in Inghilterra, dobbiamo farci trovare pronti"

Omari Hutchinson, trequartista inglese del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Europa League contro il Bournemouth: "Sarà una partita difficile, ma non vedo l'ora che inizi. Per molti di noi sarà la prima volta. Dobbiamo essere pronti. Per me è bello essere di nuovo in Inghilterra, tutta la famiglia sarà qui".

In quale posizione ti trovi meglio?

"Ovunque l'allenatore mi schieri voglio sempre dare il massimo, finché gioco sono felice e voglio godermi il calcio".

Come stai adesso?

"Non so, so solo che dobbiamo fare del nostro meglio e provare a vincere tutte le partite perché siamo il Milan".