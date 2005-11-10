"In realtà nelle volte in cui l’ho visto in campo ho pensato al perché non giocasse sempre. Contro l’Olympiacos ha fatto la differenza perché non riuscivano a prenderlo, la cosa interessante è che faceva tutto mantenendo sempre grande lucidità". Fabio Capello riserva solo parole al miele per Omari Hutchinson, autore di un gol e due assist ma nel complesso una prestazione da MVP contro l'Olympiacos nel 4-2 in Europa League. L'ex allenatore di Roma e Real Madrid, tra le altre, ha aggiunto un pensiero personale sull'ala inglese nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Quel tocco in più

"Poi vero che ci vuole anche il Pulisic della situazione, che sa colpire perfettamente la palla o servire un compagno. Ecco, un’altra nota positiva è la mancanza totale di egoismo. Non ho mai visto nessuno che sembri dire 'faccio io, tiro io', piuttosto si cerca il compagno. Tornando ad Hutchinson ha velocità e cambio ritmo, doti importantissime nel calcio di oggi, il Psg insegna", la sottolineatura di Capello. Il giocatore, in prestito con diritto di riscatto a 50 milioni di euro dal Nottingham Forest, potrebbe rimanere in rossonero qualora il proprietario Gerry Cardinale decidesse di attivare l'opzione acquisto a fine stagione.

Aria di Scudetto?

"Perché no?", ha dichiarato Capello, in merito alle possibilità del Milan di insidiarsi nella corsa al titolo tra Roma e Inter. "L’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili. La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari".