Milan, CorrSera analizza il futuro di Pioli: nessun colpo di scena, ma solo a una condizione

Stefano Pioli non può essere certo tranquillo. A livello generale il Milan sta avendo il peggior rendimento in avvio di stagione da quando si è seduto sulla panchina rossonera e gli obiettivi stagionali sembrano già tutti fuori portata a metà dicembre. A livello personale, è inevitabile iniziare a pensare quindi a cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta con il Newcastle. Anche se la posizione di Pioli potrebbe anche essere più o meno al sicuro, a determinate condizioni.

Ne parla così questa mattina il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini: "In un recente viaggio a Milano, il patron Cardinale ha confermato la fiducia a Pioli e la situazione non è cambiata: dall'allenatore come da tutta la squadra si pretende una svolta netta sia nel gioco sia nei risultati, ma la sensazione è che finché si viaggerà dentro alle prime quattro posizioni in campionato, obiettivo minimo fissato dal club in estate, difficilmente ci saranno colpi di scena. Anche perché al momento il mercato delle panchine non offre alternative all'altezza".