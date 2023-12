Milan, Kjaer ancora con il gruppo: sarà convocato. Stop muscolare per Musah

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrale rossonero Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo e corre verso la convocazione per la sfida col Monza quasi due mesi dopo l’infortunio muscolare. Discorso diverso, invece, per il centrocampista americano Yunus Musah: il centrocampista americano ha un affaticamento e per questo, a scopo precauzionale, non verrà convocato per la partita di domani alle 12:30 a San Siro.

Le ultime di formazione: nel tridente Pulisic, Leao e Jovic al posto di Giroud, tenuto a riposo

Tornare forte sul campionato: è questo il diktat della dirigenza rossonera dopo la retrocessione in Europa League. E bisogna seguirlo da subito. Contro il Monza, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria e, per farlo, Pioli schiererà la seguente formazione, ancora orfana dei tanti difensori infortunati (Thiaw, Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Caldara) a cui si è aggiunto lo squalificato Calabria: Maignan in porta, Florenzi, Tomori, Theo Hernandez e uno tra i Primavera Simic e Bartesaghi in difesa, a centrocampo potrebbe tornare Bennacer dal primo minuto con Musah e Loftus-Cheek, davanti tridente Pulisic, Leao e il redivivo Jovic al posto di Giroud, tenuto a riposo.

