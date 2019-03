Milan, la Champions per riscattare Bakayoko e per inseguire Everton

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan vuole la Champions per acquistare altri grandi calciatori. Parte dei guadagni sarebbe subito impegnata per il riscatto di Tiemoué Bakayoko: l’acquisto a titolo definitivo dal Chelsea diventerebbe così una certezza. Un altro obiettivo brasiliano è Everton, attaccante esterno del Gremio, 23 anni. Il club lo ha blindato con una clausola da 80 milioni, ma si può trattare per la metà: in ogni caso sono grandi cifre, cifre da Champions. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.