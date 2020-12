Milan, la strategia di Maldini per arrivare a Jovic: prestito secco. Stessa formula di Brahim Diaz

Il Milan continua a pensare a Luka Jovic per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Maldini ha un piano per provare a portare il giocatore a Milano. I contatti con l'agente sono in corso e a breve dovrebbe partire la prima telefonata per il Real Madrid, con cui i rapporti sono molto buoni dopo le operazioni Theo Hernandez e Ibrahim Diaz. Proprio la formula utilizzata in estate per quest'ultimo potrebbe essere quella giusta anche per Jovic: prestito secco fino al termine della stagione, con l'appuntamento poi rimandato all'estate e la possibilità magari di acquistarlo a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.