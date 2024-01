Milan, lavoro di scarico e riposo per chi ha giocato ieri. Da domani Okafor sarà in gruppo

Il Milan è tornato subito al lavoro a Milanello all'indomani dall'eliminazione dalla Coppa Italia: lavoro di scarico e riposo per chi ha giocato ieri sera contro l'Atalanta a San Siro, mentre tutti gli altri hanno svolto dei lavori personalizzati. Domani i rossoneri inizieranno a preparare la prossima gara contro la Roma e in gruppo è atteso il ritorno di Noah Okafor.

A confermare l'imminente rientro in gruppo, proprio il diretto interessato attraverso il suo profilo X: "I'm back", sono tornato, ha scritto l'attaccante. Il giocatore dunque sarà disponibile per la sfida ai giallorossi di Mourinho, una bella notizia per Pioli, che dopo aver riavuto Bennacer (poi perso nuovamente per la chiamata in Coppa d'Africa, ndr) e Leao sta lentamente recuperato tutti i membri della squadra.

I numeri di Okafor in stagione. L'ex Salisburgo ha partecipato alla sessione mattutina, conclusa pochi minuti fa, insieme a chi non è stato impiegato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Chi ha giocato ieri, invece, ha fatto scarico: domani ci sarà allenamento a squadra completa, e sarà quindi quella la prima vera seduta in gruppo di Okafor. Pioli, che può usarlo sia come vice Leao che come vice Giroud, recupera un'arma tattica molto preziosa: 3 gol e 1 assist nelle 15 partite stagionali fin qui disputate - spesso con scampoli di gara - dal duttile attaccante elvetico.